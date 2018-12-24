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Стало известно о массовых махинациях и хищениях при производстве артиллерийского вооружения

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Стало известно о массовых махинациях и хищениях при производстве артиллерийского вооружения

Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», производящее стволы для различных видов оружия, в 2015-2016 годах проводило махинации с государственным оборонным заказом. Как пишет в статье председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, «Артвооружение» единственное в Украине производит стволы для разных видов оружия.

«После агрессии на Донбассе предприятие получило новые контракты от государства и новое руководство. В структуре КБ „Артвооружение“ появился бизнесмен не из системы — молодой энергичный управленец Вадим Штепенко, который за два года получил должность директора бюро», — говорится в тексте.

Штепенко возглавлял КБ «Артвооружение» полтора года.

Отмечается, что «Артиллерийское вооружение» получило государственный заказ на создание пушек для танков и минометов.

«В целом деньги из оборонного контракта тратились по двум схемам. Первая заключалась в продаже подержанных товаров как новых другим государственным заводам. Вторая — в завышенной цене при закупке запчастей», — говорится в тексте.

Так, в конце 2015 года между КБ «Артвооружение» и харьковским заводом им. В.А. Малышева, который специализируется на изготовлении танков, было заключено соглашение на поставку артиллерийских систем и танковых стволов для вооруженных сил. В целом завод Малышева уплатил 27,5 миллиона гривен за якобы новенькие стволы, которые якобы в том же году изготовило конструкторское бюро.

«Но на арене появилось третье государственное предприятие — Киевский бронетанковый завод. Последний продал „Артвооружению“ советские ржавые стволы, которые десятилетиями ждали своего часа. После чистки ржавчины, небольшой покраски и подделки документов, как установили потом следователи, старые стволы и отгрузили в Харьков с приставкой „новые“. Фактически из 27,5 миллионов почти половина была уплачена за воздух», — пишет автор.

Кроме того, в течение 2016 года КБ «Артвооружение» заключило ряд соглашений с частными фирмами, в частности с Торговым домом «Укрспецпром» на поставку различных труб, трансформаторов и запчастей.

«После внутреннего аудита, проведенного службой безопасности „Укроборонпрома“, данным сотрудничеством заинтересовались сразу и детективы НАБУ, и уже упомянутые следователи полиции. По версии следствия „Артвооружение“ получило убытков на 2,6 миллиона гривен», — говорится в тексте.

Так, конструкторское бюро переплатило 1,4 миллиона гривен компании «Пром-Технология» за поставленные трансформаторы и шкафы к ним.

Фирма ООО «Оцелот» продала «Артвооружению» динамические фонари, которые можно установить также на минометы, по 1,4 тыс грн за штуку. В то время, когда такие же продавались в строймаркетах по 29 грн, то есть в 47,6 раз дешевле.

В июне 2016 года КБ «Артвооружение» и ТД «Укрспецкор» заключили соглашение на 1,8 миллиона гривен на поставку специальных труб по цене по 12,5 тыс грн за штуку. У непосредственного производителя такие трубы продавали по 4,5 тыс грн.

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Как отмечает автор, сам Штепенко избегает публичного ответа на вопрос о ходе расследования. Телефоны подконтрольных ему херсонских фирм не отвечают. А в письмах экс-директора в суд как адрес проживания фигурирует индекс города Севастополь.

коррупция, артиллерия, Вадим Штепенко
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