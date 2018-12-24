Журнал Science определил главные научные открытия и провалы года

Один из самых авторитетных научных журналов, Science, опубликовал список самых прорывных исследований 2018 года. В рейтинг прорывных научных открытий попали исследования развития клеток эмбрионов, одобрение лекарства, подавляющего мутировавшие гены (препарат на основе РНК-интерференции), выделение ДНК из останков женщины, жившей 50 тыс. лет назад, что доказало скрещивание двух видов древних людей - неандертальцев и «денисовцев» («денисовские люди»).
Еще одним открытием стало обнаружение кратера диаметром 31 км подо льдами Гренландии - по мнению ученых, его мог оставить метеорит, передает kommersant.
Также в рейтинг попали социально значимые исследования: раскрытие серии изнасилований и убийств в Калифорнии в 1970–1980-х годах - генетики помогли полицейским сопоставить улики с мест преступлений с образцами генеалогической базы ДНК (GEDMatch). Этот способ помог сначала вычислить родственников подозреваемого, а потом серийного убийцу. Преступником оказался полицейский Джозеф Джеймс де Анджело.
В список важных исследований попал доклад о сексуальных домогательствах в отношении женщин в академической сфере. Результаты показали, что более 50% женщин-преподавателей и персонала университетов, а также 20–50% студенток становились жертвами сексуальных домогательств, в том числе с применением насилия.
Редакция журнала Science также назвала главные провалы 2018 года. В их число попали пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии, ситуация с глобальным потеплением, а также заявление китайского ученого о редактировании генома, благодаря чему родились близнецы, устойчивые к ВИЧ-инфекции, вызвавшее споры в академической среде.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016