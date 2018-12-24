Последнее обновление iOS оставило владельцев iPhone без связи

Множество владельцев iPhone лишились сотовой связи, после того как установили свежее обновление операционной системы iOs — 12.1.2. Об этом сообщает журнал Forbes.

Так, по его данным, без связи остались жители Европы, Азии, Северной, а также Латинской Америки.

В соцсетях некоторые пользователи также жалуются на отсутствие подключения к интернету по Wi-Fi.

Apple пока официально не отреагировала на жалобы. В Twitter сотрудники техподдержки компании советуют пользователям сбросить настройки гаджетов до заводских, однако это не гарантирует решения проблемы.