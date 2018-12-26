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Три украинских производителя вошли в топ–100 мировых производителей сладостей

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Три украинских производителя вошли в топ–100 мировых производителей сладостей

Украинские компании Roshen, «Конти» и АВК вошли в рейтинг крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кондитерская корпорация Roshen в 2018 году потеряла одну позицию и заняла 25-е место, при этом сохранила объем продаж на уровне прошлого года — 800 млн долларов.

Согласно рейтингу, корпорации Roshen принадлежит восемь заводов, штат сотрудников насчитывает 10 тысяч.

Компания «Конти» в 2018 году сохранила свою позицию на 43-м месте с объемом продаж в 473 млн долларов против 469 млн долларов за прошлый год. По информации издания, компании принадлежит пять заводов, рабочий персонал — 8,097 тыс человек.

«АВК» в рейтинге поднялась на три позиции и заняла 64-е место с таким же объемом продаж, как и в 2017 году — 275 млн долларов. Компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек.

Возглавляют рейтинг американский производитель шоколадных изделий Mars Inc. с объем продаж 18 млрд долларов, итальянская кондитерская компания Ferrero (12 млрд долларов) и американская Mondelez International Inc. (11,56 млрд).

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В январе 2016 года владелец компании Roshen — президент Украины Петр Порошенко — заявил, что передал свою долю «Рошен» в «слепой» траст под управлением иностранного банка.

Основным бенефициаром компании «Конти» является экс-вице-премьер в правительстве Николая Азарова Борис Колесников.

Основной бенефициар компании АВК — Владимир Авраменко, бывший народный депутат от Партии регионов.

Roshen, АВК, Конти
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