«Укрпочта» не будет брать доплату за доставку посылок в села

Доплата за доставку в село отменяется, экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 гривен, а стоимость не будет зависеть от места отправления или получения посылки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
«Укрпочта для посылок не считает объемный вес, только физический, и с начала года упрощает параметры отправлений», — отметили в Министерстве.
С 1 января для «Экспресс» и «Стандарт» будет единственный размер наибольшей стороны отправления — до 70 см. До 31 декабря 2018 для «Экспресс» промежуточный размер составлял 35 см, для «Стандарт» — 50 см.
При этом самая дешевая доставка Укрпочты «Стандарт» станет доступнее — с начала года будет уменьшено оценочную стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).
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