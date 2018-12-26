Граждане Украины считают главными проблемами страны войну и коррупцию во власти

Украинцы преимущественно считают военный конфликт на Востоке Украины (72%) и взяточничество и коррупцию во власти (41%) основными общегосударственными проблемами Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года.

Вместе с тем, отмечается, что на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (52%), низкий уровень зарплат и пенсий (50%), и инфляция (40%).

Социологическое исследование было проведено группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов». Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий).

Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40 тысяч респондентов (по 1600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины — не более 0,5%.