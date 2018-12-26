Француз отправился в путешествие через Атлантический океан в бочке

Француз Жан-Жак Савен в среду начал свое путешествие через Атлантику в бочке без двигателя, парусов и весел, сообщает leparisien.fr.
Савен, которому в январе исполнится 72 года, начал свое плавание от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов. Путешественник рассчитывает достичь Карибских островов через три месяца — к марту 2019 года.
Француз отправился в плавание в бочке три метра длиной, два метра диаметром и весом в 450 килограмм. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и выкрашена в оранжевый цвет. Внутри на пространстве шести квадратных метров располагается кушетка, кухонный уголок, стол для карт, отведено место для хранения вещей, в полу — иллюминатор, чтобы наблюдать за рыбами.
По словам Савена, которые приводит агентство, его путешествие началось хорошо, капсула плывет со скоростью 2-3 километра в час. Благоприятный ветер будет дуть до воскресенья, добавил путешественник. Савен также рассказал, что взял с собой бутылку вина Sauternes и фуа-гра, чтобы отметить Новый год, а также бордосское вино, чтобы отпраздновать 72-летие 14 января.
Он надеется, что морское течение естественным образом вынесет его к Карибские островам или острову Барбадос. Но лучшей точкой для окончания своего путешествия Савен считает французские острова Мартиника или Гваделупа. «В этом случае будет проще с документами и проще перевезти бочку», — отмечает он.
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