Подготавливаем Автомобиль Перед Путешествием За Границу!

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Провести плановое ТО перед поездкой Какую страховку нужно оформить перед поездкой? Оформить полис Зеленая карта Оформляем туристическую страховку

Провести плановое ТО перед поездкой

Поездка за границу на собственном автомобиле - это не только зачастую самый удобный вариант путешествия, но и самый безопасный в условиях коронавируса. Но и подготовиться к поездке тоже нужно. Начиная от сбора чемоданов, проверки и пополнения аптечки в автомобиле, посещения https://ukasko.ua/insurance/tourism для оформления самой надежной страховки для каждого члена поездки до техосмотра транспорта. Перед поездкой за границу обязательно нужно проверить автомобиль и провести необходимый ремонт. Это важно, т.к. если сломается автомобиль за границей, то заняться его ремонтом будет куда сложнее и дороже. Да и кому охота тратить свой отпуск на СТО и ломать планы из-за отсутствия транспорта?!

Какую страховку нужно оформить перед поездкой?

Также перед поездкой нужно позаботиться о состоянии всех документов. Важно оформить необходимые страховки, выбрав надежные страховые компании, чтобы не переживать насчет страховых выплат и того, как быстро они будут произведены. Поэтому мы советуем вам воспользоваться агрегатором Ukasko, чтобы сравнить варианты полисов и рейтинги страховых компаний.

Оформить полис Зеленая карта

Для выезда за границу на своем транспорте, а не на общественном, нужно оформлять Зеленую карту. Эта страховка по действию похожа на ОСАГО и возмещает убытки, нанесенные потерпевшей стороне в ДТП. Зеленая карта оформляется как физическими, так и юридическими лицами. Зеленая карта действует примерно в 50 странах. И если у водителя нет Зеленой карты, то ему могут отказать во въезде в страну. А в случае отсутствия Зеленой карты за границей, например, страховка была оформлена на срок короче, чем время пребывания за границей, водителя ждет штраф, возможна депортация из страны, вынесение запрета на последующие въезды, арест имущества или даже задержание самого водителя.

Оформляем туристическую страховку

Туристическая страховка нужна каждому путешественнику. Она является гарантом того, что путешественник сможет получить необходимое медицинское обслуживание. Также страховка нужна для оформления визы. На каждого путешественника предусматривается отдельная страховка. Это даже удобно, ведь цена полиса варьируется не только от страны назначения опций страховки, но и от возраста туриста.

Выбирая туристическую страховку важно обращать внимание на то, какие риски включены в полис и какие суммы предусмотрены для возмещения. Особенно, если вы путешествуете с готовым туром. В такие путешествия агентства чаще всего включают самые дешевые страховки с минимальным покрытием. Поэтому лучше выбирайте страховку самостоятельно на агрегаторе Ukasko, чтобы она полностью соответствовала вашим требованиям и нуждам.