Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных пристрастиях

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз признался, что в список его музыкальных предпочтений входят православные русские церковные песнопения, которые звучали на его свадьбе с герцогиней Корнуольской Камиллой. Об этом в среду сообщила газета The Guardian, опубликовав выдержки из интервью Чарльза, которое он дал вещательной корпорации BBC.

Чарльз также предпочитает слушать песни канадского писателя, поэта и музыканта Леонарда Коэна (1934-2016) и оперу «Сцилла и Главк» французского композитора Жан-Мари Леклера (1697-1764). «Я один из тех людей, которые верят в важность художественного и музыкального образования в школах, — сказал он. — Помимо всего прочего, я думаю, люди забывают или не понимают, какой огромный вклад искусство в целом вносит в экономику. Он огромен».

Британский принц вспомнил о годах учебы в школе Гордонстоун на северо-востоке Шотландии, где и сформировался его музыкальный вкус. «В те дни, в начале 1960-х, у нас были замечательные учителя музыки, которые избежали Холокоста в Германии, приехали в Гордонстоун и преподавали там», — поделился он.

Старший сын королевы Елизаветы II поделился также своими воспоминаниями о том, как его бабушка, супруга короля Георга VI, водила его в Королевский театр Ковент-Гарден. «Помню, что я был очарован его магией. С тех пор я люблю Ковент-Гарден», — сказал он.

Полное интервью с принцем Уэльским выйдет 30 декабря в эфире радиостанции BBC Radio 3.