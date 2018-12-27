Forbes составил список самых переоцененных актеров Голливуда

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых переоцененных актеров в Голливуде.
Первое место в списке досталось Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» создатели картины получили только доллар и один цент.
За ним следуют Кристиан Бейл (его гонорар в фильме «Власть» окупился только на 50 центов с каждого доллара) и Мэтт Деймон (каждый доллар за его роль в «Дэдпуле-2» принес создателям три доллара и семь центов).
Самыми «окупаемыми» актерами стали звезды «Мстителей» Джереми Реннер и Марк Руффало (за каждый заплаченный им доллар продюсеры получили 82 доллара и 70 центов и 80 долларов и 20 центов соответственно).
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