Forbes составил список самых переоцененных актеров Голливуда

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг самых переоцененных актеров в Голливуде.

Первое место в списке досталось Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» создатели картины получили только доллар и один цент.

За ним следуют Кристиан Бейл (его гонорар в фильме «Власть» окупился только на 50 центов с каждого доллара) и Мэтт Деймон (каждый доллар за его роль в «Дэдпуле-2» принес создателям три доллара и семь центов).

Самыми «окупаемыми» актерами стали звезды «Мстителей» Джереми Реннер и Марк Руффало (за каждый заплаченный им доллар продюсеры получили 82 доллара и 70 центов и 80 долларов и 20 центов соответственно).