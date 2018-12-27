Чем закончились 10 главных скандалов 2018 года?

2018 был для Украины богатым на резонансные и даже шокирующие события. Пришло время напомнить о самых заметных из них, а также посмотреть, чем же они закончились.

«Убийство» Бабченко и список 47

Самым громким стала инсценировка заказного «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, работающего в Украине.

Спецслужбы утверждали, что пошли на инсценировку убийства ради того, чтобы сохранить жизнь журналиста. Силовики заявляли, что заказчиком являются российские спецслужбы, планировавшие убийства еще нескольких десятков человек.

Дело окончательно не завершено. Киевского предпринимателя Бориса Германа, которого обвинили в убийстве, приговорили к 4,5 годам заключения. Спецслужбы утверждают, что он признался в содеянном. СБУ обещала, что на суде все смогут услышать доказательства о российском следе в этом деле. Но Голосеевский суд Киева рассматривал дело в закрытом режиме.

В конце декабря должен был начаться, но не начался из-за отсутствия судьи, суд над Вячеславом Пивоварником, которого обвиняют в финансировании и организации покушения на журналиста. Пивоварник скрывается за пределами Украины, суд будет заочным.

Что касается других фигурантов дела, в том числе гражданина «Т», который был задержан более чем полгода назад по подозрению в руководстве одной из террористических групп, то о них ничего не известно.

Аркадий Бабченко, который после громкой инсценировки «убийства» ограничил общение и появление в общественных местах, сейчас работает одним из ведущих на радио «НВ».

СБУ после обнародования доказательств о покушении на журналиста сообщило о существовании списка людей, убийство которых также якобы планировали.

Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту «слива» в СМИ этого списка. Какова перспектива этого дела — не понятно. Многие из фигурантов скептически отзывались о списке, поскольку никаких доказательств его правдивости не имели. Другие же согласились на государственную охрану.

Убийство правозащитницы Ноздровской

Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января у Вышгородском районе, вблизи села Демидов, где она жила. 8 января полиция задержала Юрия Россошанского — отца Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил ее родную сестру и чьего осуждения требовала Ирина.

По сообщению полиции, мужчина признался в совершении преступления, хотя его родные утверждали, что он взял на себя вину за убийство, чтобы обезопасить семью.

Дело окончательно не завершено. Приговора по делу Юрия Россошанского нет. 15 января 2019 должно начаться суд присяжных.

Между тем в октябре суд приговорил к семи годам заключения Дмитрия Россошанского, как того и добивалась погибшая Ирина Ноздровская еще с 2015 года. Его признали виновным в совершении ДТП, в котором погибла ее сестра, Светлана Сапатинская.

Смерть общественной активистки Гандзюк

В начале декабря скончалась общественная активистка, управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Это произошло после длительного лечения. В конце июля злоумышленник облил ее концентрированной серной кислотой.

В ГПУ говорят, что основной версией покушения была активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем Херсонской власти.

Дело не завершено. По подозрению в организации и совершении преступления арестованы шесть человек. Все они — бывшие участники АТО.

Относительно заказчиков, то генпрокурор Юрий Луценко утверждал: «заказчика назвать — не проблема», главное — иметь на это все юридические аргументы. Но он также признавал, что «ключевое лицо» в этом деле уже не в Украине.

Вероятным посредником между заказчиком и исполнителем преступления следствие считает бывшего помощника одного из депутатов парламента и одного из руководителей общественного формирования, в состав которого входят бывшие бойцы добровольческих батальонов.

Всем подозреваемым продлили арест до конца января 2019 года.

Дело о теракте Рубана и Савченко

Руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и депутата парламента Надежду Савченко Служба безопасности Украины подозревает в намерении совершить террористический акт, вооруженные покушения на государственных деятелей и политических лидеров.

По словам главы СБУ Василия Грицака, «из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева ... должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови, речь шла бы о тысячах погибших».

Владимир Рубан, долгое время занимавшийся обменом на Донбассе пленных украинских военных, а также Надежда Савченко, которая длительное время провела за решеткой в России, обвинения отвергают.

Но спецслужбы говорят о доказательствах: попытках ввезти с оккупированной территории оружие и боеприпасы, «противоправной деятельности против суверенитета Украины». Согласие на арест Надежды Савченко дал парламент после того, как ГПУ предоставила документы, которые, как там утверждают, свидетельствуют о причастности Надежды Савченко к намерениям осуществить террористический акт. Сама Надежда заявляла, что «военный переворот был бы правильным событием» в Украине.

Расследование дела завершено, но суд не начался. Юрий Луценко заявлял, что рассмотрение дела в суде должно начаться до конца 2018 года. Прокуроры обвиняют подозреваемых и их защитников в затягивании изучения материалов дела, однако те это отрицают.

Шпион-переводчик Гройсмана

Перед самым новым 2018 годом СБУ задержала личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, выдвинув ему подозрение в шпионаже в пользу России и государственной измене.

Он работал на встречах Владимира Гройсмана с ведущими мировыми лидерами. СБУ сообщала, что Ежов был завербован российскими спецслужбами во время работы в одном из посольств Украины.

Прокуроры утверждали, что имеют доказательства вины Ежова, в частности, отправленные на специальный электронный адрес аудиозаписи и стенограммы встреч премьер-министра с высокопоставленными лицами Госдепартамента США, НАТО, ЕС. Кроме того, сторона обвинения заявляла об имеющихся доказательствах общения обвиняемого с сотрудником российской разведки.

Сам Станислав Ежов считает, что государственные обвинители не представили достаточных доказательств его вины.

Дело не завершено, следствие продолжается. На днях исполнится год, как Станислав Ежов находится в СИЗО, в последний раз ему продлили арест до 27 декабря.

Михаил Саакашвили: депортация и Курченко

В феврале экс-президента Грузии принудительно вернули в Польшу. Это была пока последняя точка в противостоянии Михаила Саакашвили с украинскими властями.

В Украине его обвинили в представлении ложной информации при получении украинского гражданства и аннулировали паспорт Украины. Это произошло тогда, когда экс-президент находился в США, поэтому, как настаивали правоохранительные органы, он потерял легальные основания въехать в Украину.

В Украину он все же попал через польско-украинскую границу при поддержке своих сторонников и лидеров оппозиционных партий, в частности, Юлии Тимошенко. Но пробыл в Украине недолго — три месяца.

ГПУ также выдвинула подозрения Саакашвили в получении полумиллиона долларов от Сергея Курченко на проведение акций протеста. Прокуроры обнародовали записи телефонных разговоров между якобы Саакашвили и якобы Курченко. Саакашвили называл их монтажом. Депортация экс-президента Грузии затормозила расследования, а также дала основания для подозрений в том, что таким образом власть устраняет своих оппонентов за год до президентских выборов.

В марте ГПУ обратилась в правоохранительные органы Нидерландов, где проживает экс-президент, с просьбой взять образцы его голоса для экспертизы, которые тот якобы отказался предоставить в Украине. Уголовное производство было временно остановлено до получения результатов экспертизы. Михаил Саакашвили говорит, что готов вернуться в Украину и пройти все необходимые следственные действия.

Его «Движение новых сил» не проявляет никакой активности в политической жизни страны. Один из его ближайших соратников, Юрий Деревянко, на днях сообщил, что около 90% депутатов местных советов решили выйти из партии «Движение новых сил» и продолжить свою деятельность в партии «Воля».

«Жучок» в аквариуме. Конфликт НАБУ и САП

Весной стало известно о конфликте между руководителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил руководителя САП Назара Холодницкого в дисциплинарных нарушениях и пообещал добиться его увольнения.

Как обнаружил сам Холодницкий, его подслушивали в рабочем кабинете, установив «жучок» в аквариуме.

Руководитель НАБУ Артем Сытник также публично предъявил претензии к руководителю специализированной прокуратуры. В частности, обвинил его в «сливе» информации подозреваемым по делу о злоупотреблениях в горсовете Одессы, в котором фигурирует мэр Геннадий Труханов.

Назар Холодницкий все обвинения отвергал.

Скандал утих, он удержался на посту, но, похоже, конфликт до конца не исчерпан. В июле квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, рассмотрев все претензии ГПУ, только объявила Холодницкому выговор. А в ноябре возглавляемая им САП зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными ложными сведениями в декларации о доходах директора НАБУ Артема Сытника.

Сергей Семочко из внешней разведки

Осенью СМИ обнародовали несколько расследований в отношении первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко и выдвинули подозрения в противоправной деятельности на фармакологическом рынке Украины, в результате чего пациенты якобы вовремя не получали жизненно необходимых лекарств. Журналисты также утверждали, что представитель спецслужб через близких родственников владеет дорогой недвижимостью под Киевом.

Еще одно расследование установило, что гражданская жена и дочь Сергея Семочко являются гражданами России. Эту информацию впоследствии подтвердили в СБУ.

В октябре НАБУ открыло дело о возможном незаконном обогащении разведчика.

Сам Сергей Семочко отрицает приведенные журналистами факты. Он утверждал о заказном характере расследования.

Скандал только в самом начале и чем он закончится, пока не известно.

Дипломатический конфликт из-за выдачи венгерских паспортов украинцам

В сентябре в соцсетях появилось видео торжественного вручения венгерских паспортов украинцам в консульстве Венгрии в Закарпатье.

На видео, которое обнародовал «Укринформ», люди принимают присягу на верность Венгрии.

Украинский МИД сразу же заявил, что консул этой страны будет выслан из Украины, что крайне возмутило Будапешт. Министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто назвал «особенно недружественным» шагом факт появления видео в соцсетях и комментарии официального Киева. Будапешт также заявлял, что двойное гражданство является обычной практикой в Евросоюзе, куда стремится Украина.

Дипломатический конфликт продолжается. В результате скандала Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в Берегово. В ответ Венгрия выслала украинского дипломата. Будапешт продолжает обвинять украинскую власть в недостаточных шагах в защиту венгерского меньшинства и предупреждает Киев, что будет тормозить евроинтеграцию Украины.

Порошенко и Мальдивы

В начале 2018 журналисты-расследователи установили, что президент Петр Порошенко со всей семьей отдыхал на Мальдивах. Возмущение вызвал тот факт, что глава государства позволил себе покинуть страну во время войны, а также размер расходов на отдых — не менее полумиллиона долларов за неделю. Было также установлено, что президент и его семья летали на отдых чартером под вымышленными именами.

Скандал постепенно затих. Президентская администрация доказала, что госсредства на отдых Петр Порошенко не тратил.

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