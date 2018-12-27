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Rothschild Trust перечислил Порошенко дивиденды за 3 года

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Rothschild Trust перечислил Порошенко дивиденды за 3 года

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн.

Пресс-служба Администрации президента сообщила об этом в четверг утром и отметила, что в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

«Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении «Roshen», — уточнили в АП

«Договор — первый и пока единственный в Украине случай использования международного опыта передачи компании в доверительную собственность. Его цель — отделение бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов», — подчеркнули там.

АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривень налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривень», — заверили в АПУ.

В пресс-службе подчеркнули, что Порошенко более 3 лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризации развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка», — заявили в АП.

«На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства, — в отличие от многих других политиков, которые оплачивают ролики и борды за счет бюджета или вообще не могут объяснить источников поступления денег», — добавили в администрации главы государства.

Часть средств, полученных от Rothschild Trust (Schweiz), будут направлены на благотворительность, заверили в АП.

И добавили, что на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны Порошенко (его Фонд и предприятия) с 2014-го года потратили уже более 1,2 млрд грн.

Из них на армию — более полумиллиарда гривень. Среди получателей средств в условиях соучастии с другими меценатами — детская больница «Охматдет», Институт сердца, Центр детской кардиологии и хирургии, Национальный институт рака, «Театр на Подоле» и многие другие проекты.

«Кроме того, по 2014-18 гг. в бюджеты различных уровней „Roshen“ заплатил 8,2млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей», — добавили в АПУ.

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Напомним, что Петр Порошенко передал «Roshen» в доверительную собственность Rothschild после того, как компания якобы не смогла найти покупателя.

Петр Порошенко, Rothschild Trust
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