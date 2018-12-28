В Лондоне опровергли информацию о дипломатическом «примирении» с Москвой

Великобритания не достигала договоренностей с российской стороной о восстановлении численности персонала посольств, сокращенных после инцидента с отравлением в Солсбери. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД Соединенного Королевства, текст заявления которого был получен в ответ на соответствующий запрос агенства ТАСС.
«У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никакие новые договоренности согласованы не были», — заявил сотрудник Форин оффиса.
По его словам, никаких изменений в позиции официального Лондона «относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло, включая меры, принятые после Солсбери». Представитель британского МИД подчеркнул, что укомплектование штатов миссий Форин оффиса «происходит в рамках этих ограничений».
Ранее в пятницу посол РФ в королевстве Александр Яковенко заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что Москва и Лондон якобы достигли договоренности относительно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года.
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