Между Германией и Данией построят туннель за $8 млрд

Власти Германии одобрили строительство подводного туннеля стоимостью 52,6 млрд датских крон ($8 млрд), который должен соединить ФРГ и Данию. Об этом говорится в сообщении датской строительной компании Femern A/S.
В пресс-релизе уточняется, что разрешение на подписание контракта выдало министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Теперь у компании есть 14 дней, чтобы изучить документы. За это время, как отметили в Femern A/S, в договоренности могут «произойти только незначительные редакционные изменения».
Туннель будет называться Fehmarnbelt. Предполагается, что он будет проложен под проливом Фемарн-Бельт, между датским островом Лоллан и германским островом Фемарн. Его длина составит 19 км, большая часть трассы будет проходить по территории Дании, уточнили в компании. Именно там, по данным Femern A/S, должны появиться крупный завод и связанный с ним порт, которые будут задействованы в производстве и транспортировке элементов туннеля.
Внутри подводного пути проложат две колеи железной дороги и сделают четырехполосную автодорогу, передает Reuters. Предположительно, после запуска туннеля поездка между странами займет 15 минут на машине и семь минут на поезде.
Большая часть работ по возведению Fehmarnbelt, как уточнили в компании, пройдет в датском городе Родбухавн, где расположены крупный завод и связанный с ним порт. Именно они, как отметили в Femern A/S, будут участвовать в производстве и транспортировке элементов для туннеля.
Заявка на строительство туннеля была подана в 2013 году, но ее рассмотрение затянулось из-за протестов защитников окружающей среды.
Проект реализуют за счет займов, полученных под гарантии правительства Дании. Также часть финансирования поступит из бюджета Евросоюза.
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