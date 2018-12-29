Процедура предоставления Томоса новой церкви начнется 5 января

Официальное подписание Томоса Вселенским патриархом состоится 5 января 2019 года. А 6 января после божественной литургии Томос об автокефалии будет вручен митрополиту Православной церкви Украины.
Об этом в интервью телеканалу «Прямой» рассказал предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
«Процедура предоставления Томоса начнется 5 января. Там впервые мы вместе, как предстоятели уже независимой украинской поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарим Бога прежде всего молебном в храме Святого Юрия-Победоносца на Фанаре. Затем будет официальное подписание Томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января», — пояснил митрополит.
«А уже 6 января состоится торжественное богослужение — это впервые двух предстоятелей, Вселенского патриарха Варфоломея, как первого среди равных патриарха, и также предстоятеля уже украинской независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии будет вручен Томос об автокефалии Украинской православной церкви», — добавил он
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