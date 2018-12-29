СБУ поймала «активистов», вымогавших деньги у бывших владельцев банка

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организации на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация.

На самом деле, дельцы планировали через использование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые «зависли» на счетах и депозитах учреждения.

Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение 9 месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства основателем «общественной организации» 4,2 млн грн в обмен на уничтожение компрометирующих данных.

Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 УПК во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.