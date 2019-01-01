Зеленский поздравил телезрителей вместо Порошенко и объявил о походе в президенты

Шоумен Владимир Зеленский выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом он объявил в эфире телеканала 1 + 1.

«Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа », - заявил Зеленский.

Телеканал «1 + 1» пустил поздравления Зеленского с объявлением о походе в президенты до Нового Года во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравления от президента. Приветствие Петра Порошенко на канале пустили уже после полуночи.