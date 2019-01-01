«Укрпошта» повысила тарифы на доставку писем и посылок

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» повысил тарифы на доставку писем и отправлений с 1 января 2019 года в среднем на 15%. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте компании данные.
В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом 1 г — 3 кг выросла на 14,3%, приоритетных — на 11,1%. Доставка отправлений в рамках услуги «Укрпошта Стандарт» весом 10 кг будет стоить 42 грн в пределах области, 48 грн — в пределах страны (сейчас 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Для посылок весом 20 кг стоимость составит 60 грн в пределах области, 65 грн — в пределах Украины (ранее 54 грн и 60 грн соответственно).
При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для услуги «Укрпошта Стандарт» увеличилось с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления — на 3 грн, до 15 грн.
Стоимость пересылки отправлений в рамках услуги «Укрпошта Экспресс» весом 10 кг составит 49 грн в пределах области, 55 грн — в пределах страны (ранее 44 грн и 50 грн соответственно). Для посылок весом 20 кг стоимость составит 70 грн в пределах области, 75 грн — в пределах Украины (ранее 64 грн и 70 грн соответственно).
Услуга «SmartBox» для размера XS в среднем подорожает на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S — на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М — на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L — на 11,1% (с 45 до 50 грн).
Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры, для услуги «Укрпошта Экспресс» отменяется доплата за доставку в село.
«Общая стоимость услуг „Укрпошта Стандарт“, „Укрпошта Экспресс“ и „Укрпошта SmartBox“ останется более выгодной почти на треть от стоимости у других операторов почтово-логистического рынка страны», — отмечается в сообщении.
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