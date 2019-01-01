С сегодняшнего дня в Украине выросла минимальная зарплата

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 в месяц, или до 25,13 гривен в почасовом размере. Соответствующие цифры содержатся в государственном бюджете на 2019 год.
«Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января — 4173 гривны, в почасовом размере с 1 января — 25,13 гривны», — говорится в законе о Госбюджете на 2019 год.
Следовательно, прожиточный минимум на одно лицо в месяц в 2019 году с 1 января составит 1853, с 1 июля 1936 года, с 1 декабря — 2027 гривен.
Напомним: в 2018 году минимальная зарплата составляла 3723 гривны, в почасовом размере — 22,41 гривны. Таким образом, сумма увеличилась на 450 гривен (около 12%).
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен.
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