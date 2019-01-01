Религиозные организации потребляют все больше «льготного» газа

Религиозные организации из года в год увеличивают потребление газа для собственных нужд, который они получают по льготной цене. Об этом говорится в данных, предоставленных Экономической правде Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Так, объем реализованного природного газа газопоставляющим предприятиям для дальнейшей поставки религиозным организациям (кроме объемов, используемых для производственно-коммерческой деятельности) в 2015 году составил 15,47 млн кубических метров.

В 2016 году этот показатель вырос до 16,98 млн куб м, а в 2017 году — до 18,88 млн куб м.

За 10 месяцев 2018 года (без учета ноября и декабря, когда увеличивается потребление газа для выработки тепловой энергии — Ред.) религиозными организациями было потреблено 15,07 млрд куб м.

Показатели потребления газа религиозными организациями включают как прямые поставки, так и поставки теплокоммунэнерго на выработку тепла для нужд религиозных организаций.

С ноября 2015 года по март 2016 года для религиозных организаций действовала льготная цена на газ в размере 3,6 тыс грн за 1 тыс куб м. С мая 2016 года до октября 2018 года регулируемая цена на газ для нужд религиозных организаций составила 3,913 тыс грн за 1 тыс куб м.

Согласно прейскуранту «Нафтогаза», в 2018 году цена на газ для промышленности в зависимости от месяца и объемов закупки колебалась от 7,9 тыс грн до 14,6 тыс грн за 1 тыс куб м.