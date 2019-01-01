Религиозные организации потребляют все больше «льготного» газа

Религиозные организации из года в год увеличивают потребление газа для собственных нужд, который они получают по льготной цене. Об этом говорится в данных, предоставленных Экономической правде Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».
Так, объем реализованного природного газа газопоставляющим предприятиям для дальнейшей поставки религиозным организациям (кроме объемов, используемых для производственно-коммерческой деятельности) в 2015 году составил 15,47 млн кубических метров.
В 2016 году этот показатель вырос до 16,98 млн куб м, а в 2017 году — до 18,88 млн куб м.
За 10 месяцев 2018 года (без учета ноября и декабря, когда увеличивается потребление газа для выработки тепловой энергии — Ред.) религиозными организациями было потреблено 15,07 млрд куб м.
Показатели потребления газа религиозными организациями включают как прямые поставки, так и поставки теплокоммунэнерго на выработку тепла для нужд религиозных организаций.
С ноября 2015 года по март 2016 года для религиозных организаций действовала льготная цена на газ в размере 3,6 тыс грн за 1 тыс куб м. С мая 2016 года до октября 2018 года регулируемая цена на газ для нужд религиозных организаций составила 3,913 тыс грн за 1 тыс куб м.
Согласно прейскуранту «Нафтогаза», в 2018 году цена на газ для промышленности в зависимости от месяца и объемов закупки колебалась от 7,9 тыс грн до 14,6 тыс грн за 1 тыс куб м.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Дебілізм якийсь нам підвищення а попам пільги задарма попи слова не вимовлять так що пішли вони разом з порохоботами