С 2019 года за электричество придется платить двум разным компаниям

С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии. Изменения произошли в соответствии с законом «О рынке электрической энергии».

Оператор системы распределения будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей.

Компания-поставщик электроэнергии будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты.

Как сообщается на официальном сайте «ДТЭК Киевские электросети», в Киеве, чтобы продолжить потреблять электроэнергию как обычно, необходимо присоединиться к Публичному договору на поставку электроэнергии поставщиком универсальных услуг — «Киевские энергетические услуги», а также отдельно — к договору о предоставлении услуг по распределению электроэнергии «ДТЭК Киевские электросети».

«Клиентам совсем не нужно специально посещать Центры обслуживания клиентов или звонить в колл-центр, чтобы присоединиться к этим договорам. Государство предусмотрело упрощенную процедуру присоединения: все, что необходимо сделать, — это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это в феврале 2019 года, в момент оплаты услуг за январь 2019 года», — говорится в сообщении.

У клиентов и в дальнейшем остается всего один счет за электроэнергию, в котором появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Изменение в структуре тарифа не означает его увеличение.

Первый обновленный счет бытовые клиенты получат в феврале 2019 года за электроэнергию, потребленную в январе. Все расчеты проводятся через поставщика электроэнергии.

«Если вы оплачиваете счета через банк, интернет-банкинг, в феврале 2019 года необходимо указать новые реквизиты получателя — компании-поставщика. Реквизиты будут на сайтах и в первых счетах поставщика, которые будут доставлены клиентам в феврале 2019 года», — сообщили в ДТЭК.