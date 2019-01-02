В прошлом году в Киеве было установлено 28 температурных рекордов

В течение 2018 года в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов, причем больше всего их было в мае — 12, все они превысили предыдущие значения. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Согласно наблюдениям климатологов, средняя температура прошлого года в столице составила +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму. 2018-й разделил 7-8 место среди самых теплых годов с 1881 года.

Большинство месяцев имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме марта и ноября, которые оказались холоднее.

Холоднее всего было 26 февраля: −16°, жарче всего — 15 августа, когда температура в тени достигала +32,8°.

Осадков выпало 595 мм, что составляет 92% от климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно — более двух месячных норм в марте, а в августе и ноябре их было меньше — только треть климатической нормы.