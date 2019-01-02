В прошлом году в Киеве было установлено 28 температурных рекордов

В течение 2018 года в Киеве было зафиксировано 28 температурных рекордов, причем больше всего их было в мае — 12, все они превысили предыдущие значения. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Согласно наблюдениям климатологов, средняя температура прошлого года в столице составила +9,5°, что на 1,8° превышает климатическую норму. 2018-й разделил 7-8 место среди самых теплых годов с 1881 года.
Большинство месяцев имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме марта и ноября, которые оказались холоднее.
Холоднее всего было 26 февраля: −16°, жарче всего — 15 августа, когда температура в тени достигала +32,8°.
Осадков выпало 595 мм, что составляет 92% от климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно — более двух месячных норм в марте, а в августе и ноябре их было меньше — только треть климатической нормы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016