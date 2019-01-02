Правительство вошло в 2019 год с 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 2 января 2019 года составили 9,9 млрд грн, а на валютных счетах НБУ и в учреждениях госбанков — 47,7 млрд грн, говорится в сообщении Минфина в среду.

«Первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать», — отмечается в релизе.

Ведомство напоминает, что в целом в наступившем году на обслуживание и погашение государственного долга бюджет предусматривает 417,4 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 277 млрд грн, из которых внешние — 103 млрд грн, внутренние — 174 млрд грн, а приватизация принесла всего 0,3 млрд грн вместо запланированных 21,3 млрд грн.

Напомним, что 2018 году правительство встречало с остатками на ЕКС 5,1 млрд грн, а за месяц до нового, 2019 года, на ЕКС было 17,21 млрд грн. Информация о валютных остатках правительства отсутствовала.

Согласно данным Национального банка Украины, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков на утро 2 января составляли 35,65 млрд грн, тогда как год назад их было больше на 1,84 млрд грн, а месяц назад — на 15,13 млрд грн.