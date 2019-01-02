Войти
Порошенко назвал приоритеты Украины в развитии торговли с ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал приоритеты Украины в развитии торговли с ЕС
Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Правительство вошло в 2019 год с 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте

277
Правительство вошло в 2019 год с 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 2 января 2019 года составили 9,9 млрд грн, а на валютных счетах НБУ и в учреждениях госбанков — 47,7 млрд грн, говорится в сообщении Минфина в среду.

«Первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать», — отмечается в релизе.

Ведомство напоминает, что в целом в наступившем году на обслуживание и погашение государственного долга бюджет предусматривает 417,4 млрд грн.

В минувшем году заимствования составили 277 млрд грн, из которых внешние — 103 млрд грн, внутренние — 174 млрд грн, а приватизация принесла всего 0,3 млрд грн вместо запланированных 21,3 млрд грн.

Напомним, что 2018 году правительство встречало с остатками на ЕКС 5,1 млрд грн, а за месяц до нового, 2019 года, на ЕКС было 17,21 млрд грн. Информация о валютных остатках правительства отсутствовала.

Читайте также: С 2019 года за электричество придется платить двум разным компаниям

Согласно данным Национального банка Украины, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков на утро 2 января составляли 35,65 млрд грн, тогда как год назад их было больше на 1,84 млрд грн, а месяц назад — на 15,13 млрд грн.

госдолг, ЕКС
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016