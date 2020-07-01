Остаток средств в Госказначействе установил рекорд

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 84,3%в 2,3 раза с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный — 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

Показатель на начало июля является рекордным.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный — 61,83 млрд гривен — на 1 сентября.

Единый казначейский счет — система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.