Остаток средств в Госказначействе установил рекорд

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 84,3%в 2,3 раза с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный — 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.
Показатель на начало июля является рекордным.
В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный — 61,83 млрд гривен — на 1 сентября.
Единый казначейский счет — система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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