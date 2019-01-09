Японский суд не выпустил экс-главу Nissan под залог

Токийский окружной суд отклонил в среду запрос адвокатов бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона о его освобождении под залог. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.
Таким образом, Гон пока остается под стражей до 11 января. По мнению адвокатов, тогда можно ожидать предъявление ему нового обвинения в нарушении японского финансового законодательства.
Накануне экс-глава альянса впервые с момента своего ареста 19 ноября появился в суде, чтобы лично выслушать причины своего длительного задержания. Там же он назвал ложными обвинения, выдвинутые против него Токийской прокуратурой, а свой арест — несправедливым. Суд в свою очередь объяснил причину длительного пребывания Гона за решеткой опасностью его побега за границу, где у него имеется недвижимость.
Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010-2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти $89 млн). По этому делу им уже предъявлено обвинение.
10 декабря они были повторно арестованы, уже в заключении, по новому подозрению в том, что скрыли также вознаграждение в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выделенное Гону в период 2015-2017 годов. Однако 25 декабря Келли был отпущен под залог в размере 70 млн иен (около $636 тыс.).
Затем арест Гона был вновь продлен в связи с новыми подозрениями в его отношении. Речь идет о том, что он в разгар финансового кризиса в 2008 году попытался избавиться от убытков на сумму 1,85 млрд иен ($16,7 млн долларов), которые понесла компания по управлению его личными активами, переписав их на Nissan. По словам Гона, руководство корпорации было в курсе этой операции, а убытки затем были вновь переданы на баланс компании экс-президента Nissan.
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