Цена нефти Brent преодолела отметку в $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% и достигла $60,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня в $60 за баррель 17 декабря 2018 года.

Цена фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 2,17%, до $50,86 за баррель.