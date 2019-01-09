В Нью-Йорке обещают бесплатно лечить нелегальных иммигрантов и бездомных

Власти Нью-Йорка обнародовали программу обеспечения бесплатной помощью более полумиллиона жителей города, по разным причинам не имеющих медицинской страховки.

Как сообщил во вторник журналистам мэр Билл де Блазио, программа, получившая название NYC Care, принята, в первую очередь, с целью обеспечения медицинской помощью «нелегальных иммигрантов, не имеющих достаточных средств для покупки медицинских страховых полисов».

Программа NYC Care, как пообещал мэр Нью-Йорка, вступит в силу летом 2019 года, начиная с Бронкса, а к 2021 году охватит остальные четыре крупных района города — Манхэттен, Бруклин, Куинс и Стейтен-Айленд — и будет стоит примерно $100 млн.

Данная программа предусматривает оказание помощи нелегальным иммигрантам и бездомным. В частности, к услугам данной категории населения будут терапевты, узкие специалисты (отолярингологи, окулисты, онкологи, иммунологи, гинекологи). Кроме того, бесплатно будет оказываться экстренная медицинская помощь, госпитализация в городские лечебные заведения, больные будут обеспечиваться бесплатными медикаментами. Лечение от алкогольной и наркотической зависимостей также будет бесплатным, заверили в мэрии.