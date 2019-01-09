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В Нью-Йорке обещают бесплатно лечить нелегальных иммигрантов и бездомных

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В Нью-Йорке обещают бесплатно лечить нелегальных иммигрантов и бездомных

Власти Нью-Йорка обнародовали программу обеспечения бесплатной помощью более полумиллиона жителей города, по разным причинам не имеющих медицинской страховки.

Как сообщил во вторник журналистам мэр Билл де Блазио, программа, получившая название NYC Care, принята, в первую очередь, с целью обеспечения медицинской помощью «нелегальных иммигрантов, не имеющих достаточных средств для покупки медицинских страховых полисов».

Программа NYC Care, как пообещал мэр Нью-Йорка, вступит в силу летом 2019 года, начиная с Бронкса, а к 2021 году охватит остальные четыре крупных района города — Манхэттен, Бруклин, Куинс и Стейтен-Айленд — и будет стоит примерно $100 млн.

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Данная программа предусматривает оказание помощи нелегальным иммигрантам и бездомным. В частности, к услугам данной категории населения будут терапевты, узкие специалисты (отолярингологи, окулисты, онкологи, иммунологи, гинекологи). Кроме того, бесплатно будет оказываться экстренная медицинская помощь, госпитализация в городские лечебные заведения, больные будут обеспечиваться бесплатными медикаментами. Лечение от алкогольной и наркотической зависимостей также будет бесплатным, заверили в мэрии.

Нью-Йорк, NYC Care
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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