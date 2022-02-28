Штат Нью-Йорк ввел санкции против России из-за войны в Украине

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул распорядилась запретить для государственных учреждений и органов власти инвестиции в российскую экономику. Указ опубликован на ее сайте.
«Штат не разрешит вести инвестиционную деятельность, напрямую или косвенно направленную на помощь России... пока она нарушает права человека и совершает зверства, нарушая права украинцев», — говорится в нем. Теперь госучреждения должны установить, нет ли у них контрактов с российскими организациями и поддерживающими их субъектами, расторгнуть такие договоренности и отказаться от их заключения в будущем.
Исключение составляют случаи, когда сотрудничество с Россией является для штата необходимым и безальтернативным. Ограничения будут действовать «до тех пор, пока не утратят силу санкции, введенные федеральным правительством».
США ввели санкции против России после начала военной операции в Украине.
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