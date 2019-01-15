Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания в Лавре

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко в Facebook.
«Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемого задержали. Это — 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании», — сообщил Крищенко.
По его словам, в результате пожара никто не пострадал, однако огнем было повреждено 400 квадратных метров площади.
Крищенко уточнил, что был проведен осмотр места происшествия, в результате которого не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей.
«Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УКУ. За поджог ему грозит до десяти лет лишения свободы», — добавил глава полиции Киева.
Напомним, что 14 января в 16:17 на пульт связи службы 101 поступила заявка, что горит здание на ул. Лаврской, 23, что на территории Киево-Печерской лавры. По состоянию на 19 час. 12 мин. пожар на территории Киево-Печерской лавры потушили.
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