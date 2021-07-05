Киево-Печерская Лавра предупредила об угрозе обрушения пещер

Киево-Печерская Лавра просит власть помочь срочно ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер (корпус № 90), являющихся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
«В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов Ближних пещер Киево-Печерской лавры, что может привести к человеческим жертвам», — сообщил центра информации УПЦ.
Отмечается, что в последнее время возрастает уровень увлажненности грунтов, в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер.
«Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) относительно состояния аварийных участков пещер ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией в Лавре священники просят Кабмин рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения безотлагательных противоаварийных работ, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба, а также выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину.
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