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В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар

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В Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар

В столице загорелась 2-этажное здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева.

Информация о возгорании на ул. Лаврской 23 поступила к чрезвычайникам в 16:17. По предварительной информации, 2-этажное здание, где произошел пожар, принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

В ведомстве отмечают, что пожар начался в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу.

«В настоящее время площадь возгорания составляет ориентировочно 200 кв.м.», — сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 17.30 личный состав, задействованный в борьбе с огнем, выведен на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Тушение производится извне.

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Сейчас на месте происшествия работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

Киево-Печерская Лавра, пожар
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Понедельник, 14 января 2019
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