YouTube больше не позволит публиковать видео с опасными для жизни флэшмобами и пранками

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила для пользователей. Как сообщается в блоге компании, теперь нельзя публиковать видео с опасными для жизни челленджами и пранками. Такие ролики будут удалять.

«Мы обновили наши пользовательские гайдлайны, чтобы пояснить, что мы запрещаем челленджи, которые представляют опасность для жизни, и пранки, жертвы которых верят, что они находятся в опасности, или которые вызывают у детей серьезные эмоциональные переживания», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что «на YouTube нет места для Tide Pod Challenge или Fire Challenge». Tide Pod Challenge — флэшмоб, участники которого жуют капсулы со стиральным порошком Tide. А участники Fire Challenge обливают себя горючими жидкостями и поджигают, снимая это на видео.

Помимо этого, YouTube усилил модерацию внешних ссылок в описании к видео или историям. В частности, запрещены ссылки, ведущие на спам, вредоносные программы и порнографию. Администрация сайта также запретила ставить на обложки к видео изображения со сценами насилия или порнографии. Нарушитель получит страйк (предупреждение). Три страйка за 90 дней приведут к удалению аккаунта.