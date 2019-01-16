Facebook ужесточит правила политической рекламы в Украине

Facebook ужесточает правила политической рекламы на своей платформе в странах, в которых в 2019 году состоятся важные выборы, а именно в Индии, Нигерии и Украине. Ужесточение также коснется ЕС. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

По его данным, на такие меры компания идет с целью противодействия вмешательству в выборный процесс. По словам директора компании по глобальной политике и охвату Кэти Харбат, в Нигерии, начиная со среды, размещать в социальной сети рекламу, связанную с выборами лидера государства, которые состоятся 16 февраля, смогут только рекламодатели, базирующиеся в стране. Подобная практика начнет действовать в феврале и в Украине, где будут избирать президента 31 марта.

Что касается Индии, рекламу, связанную с запланированными на весну парламентскими выборами в республике, Facebook начнет помещать в специальную онлайн-библиотеку.

«Мы извлекаем уроки из каждой страны, — сообщил один из руководителей администрации соцсети Роб Лезерн. — Мы знаем, что не будем идеальными, но нашей целью является постоянное усовершенствование». По его словам, ключевым элементом борьбы с вмешательством в выборы в Facebook считают хранение рекламы в библиотеке на протяжении семи лет. Лезерн добавил, что ужесточение правил политической рекламы ожидает и ЕС в преддверии майских выборов в Европарламент.

В ноябре британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Facebook ужесточила правила размещения в социальной сети политической рекламы, рассчитанной на британский рынок. Отмечается, что необходимость в этих изменениях возникла после скандала с незаконным сбором данных компанией Cambridge Analytica.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.