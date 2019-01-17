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В НБУ объяснили, что не так с «индексом Биг-Мака»

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В НБУ объяснили, что не так с «индексом Биг-Мака»

Украинская гривна является одним из аутсайдеров индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает FinClub.

Речь идет о том, что журнал The Economist, который с 1986 года высчитывает индекс Биг-Мака, в январе 2019 года счел украинскую гривну недооцененной на 65,2%.

«Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются», — заявил Чурий.

Во-вторых, говорит он, индекс Биг-Мака не является признаком того, что «курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу».

«Это больше долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться», — подчеркнул замглавы НБУ.

Индекс Биг-Мака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

«Кроме того, это свидетельствует не только об обменном курсе, но и об уровне цен. Что говорит о том, что в Украине по сравнению со многими странами мира на самом деле очень низкие цены на эти товары», — сказал Чурий.

НБУ в своей политике не опирается на индекс Биг-Мака, отмечают в НБУ.

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Политика фиксированного курса с 2008 по 2014 год вынудила НБУ для поддержки курса гривны потратить почти 40 млрд долларов. Но сейчас, напомнил Чурий, НБУ проводит политику инфляционного таргетирования.

«С момента перехода в 2015 году на политику гибкого курсообразования НБУ купил 4 млрд долларов. Для нас расчет The Economist является интересным с точки зрения того, что происходит в других странах мира, но это точно не указатель, что нам надо делать», — сказал он.

НБУ, бигмак, Индекс Биг Мака
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Комментарии (1)
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Гость
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oleg konanov
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