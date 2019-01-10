Индекс Биг Мака: гривна снова одна из самых недооцененных валют

The Economist посчитал, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира. Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Издание опубликовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.

По данным The Economist, стоимость гривны недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 гривен за доллар.

Отметим, что в январе прошлого года значение было еще более примечательным. Тогда курс гривны по Биг Маку составляет 8,30 гривны за доллар. Украинская валюта была недооценена рынком почти на 68% - самый высокий показатель в 2018 году.

Индекс Биг Мака – это приведенная к единой валюте стоимость этого продукта питания в разных странах. Используется для определения паритета покупательной способности.