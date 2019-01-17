В Нидерландах обнаружили, возможно, неизвестную картину Ван Гога

Дом-музей Ван Гога в городе Дренте, возможно, стал обладателем неизвестной картины Винсента Ван Гога (1853-1890) стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом сообщил местный телеканал RTV Drenthe.

Картину дому, где художник жил несколько месяцев в 1883 году, передала 92-летняя жительница Гааги. На полотне изображено помещение бара. Как отмечают специалисты, стиль картины очень похож на Ван Гога, другим доказательством авторства художника является подпись «Винсент» в углу полотна.

За долгие годы работе был нанесен определенный ущерб, поскольку она являлась семейной реликвией и передавалась по наследству. По данным телеканала, на установление подлинности картины может уйти до года. В течение этого времени произведение искусства будет храниться в сейфе, а на показ будет выставлена его реплика.

В настоящее время специалисты затрудняются сказать, где располагался бар с картины, однако не исключают, что речь идет о Гааге, где Ван Гог жил в 1869-1873 и 1881-1883 годах. Эксперты связывают это с тем, что в Амстердаме и его округе в барах в то время подавали преимущественно женевер (голландский крепкий спиртной напиток) или джин, а на картине на одном из столов изображен бокал с пивом, популярным как раз в Гааге.