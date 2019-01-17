Богатые европейцы уезжают из Британии перед Brexit

Проживающие в Великобритании обеспеченные граждане стран Евросоюза все активнее покидают страну, сообщает Bloomberg. В разговоре с агентством Энтони Уорд Томас, которому принадлежит помогающая с переездами фирма, рассказал, что в 2018 году его компания помогла уехать из Британии почти тремстам клиентам, что на 82% превышает показатель 2017 года.

По словам Уорда Томаса, большинство его клиентов — это состоятельные европейцы с капиталами не менее £5 млн, в том числе ушедшие на покой бизнесмены. Они отбывают за границу в поисках лучшего климата (многие из покинувших Британию перебрались на юг Франции и испанскую Майорку) и политической стабильности.

Собеседник Bloomberg отметил, что людей волнует не столько Brexit, сколько общая нестабильность ситуации в Британии. «Люди покидают корабль, потому что сам корабль идет ко дну», — сказал Уорд Томас.

Он также предположил, что после того, как парламент Великобритании отказался утвердить предложенную правительством Терезы Мэй сделку с ЕС об условиях выхода страны из ЕС, поток мигрантов может усилиться. В ситуации, когда Мэй может лишиться своего поста, а новым премьер-министром может стать выступающий за изменение системы налогообложения лидер лейбористов Джереми Корбин, многие из тех, кто уже сидят на чемоданах, могут, наконец, принять судьбоносное решение, предупреждает Уорд Томас.

По его словам, большинство покидающих Британию отправляются в Париж, Брюссель, Цюрих и Женеву. Старший советник Lionard Luxury Real Estate Франческо Теси добавляет, что одним из центров притяжения для мигрантов стала Италия. Ранее британские бизнесмены покупали на Апеннинах вторые дома, теперь же они перебираются сюда с семьями.

«Они покупают дом, перевозят из Великобритании семьи и проводят в Лондоне по работе лишь по несколько дней в неделю, а все остальное делают удаленно», — говорит Теси.

Часть беглецов, впрочем, пока не спешит удаляться слишком уж далеко от Лондона, предпочитая Италии или Испании расположенные в Ла-Манше острова Джерси и Гернси. Числясь коронными владениями, острова формально не входят в состав Великобритании и не являются частью ЕС, а местная налоговая система не включает в себя налогов на наследство и прирост капитала. По словам основательницы компании Quintessential Relocation Consultants Джо Стоддарт, во второй половине 2018 года число запросов на переезд на Джерси и Гернси выросло более чем в полтора раза.