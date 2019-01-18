Из-за газовых контрактов 2009 года Украина потеряла $32 миллиарда, - «Нафтогаз»

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает убытки Украины от газовых контрактов 2009 года в 32 млрд долларов. Об этом на брифинге в четверг заявил председатель правления компании Андрей Коболев, сообщает ЭП.

«За период до победы „Нафтогаза“ в Стокгольмском арбитраже Украина уже понесла безвозвратные потери на 32,1 млрд. долларов, каждая украинская семья — на 61 тыс. гривен», заявил Коболев.

«Если бы „Нафтогаз“ не добился победы над „Газпромом“, то Украина понесла бы убытки еще на 94,7 млрд. долларов больше, каждая украинская семья — на 177 тыс. гривен больше», — добавил он.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. Он добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдовой.