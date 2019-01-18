Приватизация под давлением. Заставит ли МВФ Украину продать крупные предприятия

В начале этого года в Международном валютном фонде (МВФ) решили обратить особое внимание на так называемую «большую приватизацию», то есть на продажу государством крупных предприятий, стоимостью более 250 млн. гривен. Несмотря на амбициозные планы — еще в мае прошлого года были утверждены 26 объектов на продажу, — за это время продать не удалось ни одного. Чтобы «разблокировать» этот процесс, представитель МВФ Йоста Люнгман встретился 10 января с председателем Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталием Трубаровым. После встречи последний написал в Facebook: «Четкое требование МВФ — начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации».

Уже в среду, 16 января, правительство Украины на своем заседании приняло новый перечень объектов большой приватизации, который, по словам министра кабинета министров Александра Саенко, не имеет срока действия и может как дополняться, так и сокращаться. «Мы переходим от годовых планов приватизации к долгосрочному планированию этого процесса. Орган приватизации — Фонд государственного имущества Украины — сможет более гибко подходить к проведению процедур продажи в зависимости от готовности того или иного предприятия, состояния решение его проблем», — отметил Саенко.

Сложный процесс

По словам члена Стратегической группы советников по поддержке реформ Андрея Бойцуна, обновленный перечень основном содержит те же предприятия, которые были в списке на предыдущий год. Хотя саму идею отвязать объекты приватизации от годового планирования и планов годовых поступлений в государственный бюджет эксперт считает рациональной. Ведь иногда качественная подготовка предприятия к приватизации может занимать длительное время и не вписывается в рамки календарного года. Поэтому спешка с выполнением плана приватизации в таких ситуациях приводит к «срезанию углов», уменьшая шансы продать объекты выгодно или вообще найти покупателя, уверен Бойцун.

О заблаговременном разочаровании большой приватизацией говорит и председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. По его словам, неспешность процесса обусловлена тем, что новый закон о приватизации был принято только в прошлом году, а процедура продажи крупных предприятий, прописанная в нем, достаточно сложна. «Сначала проходит конкурс по выбору так называемых инвестиционных советников, затем советники готовят предприятия к продаже, и только после этого происходит сам приватизационный конкурс», — рассказывает Кушнирук.

Проблемные советники

Именно процедура выбора советников и стала самым узким местом для старта большой приватизации в 2018 году. Так, по словам Трубарова, на шести предприятиях из нового перечня ФГИ еще в прошлом году отобрал инвестиционных советников. Однако результаты конкурса по пяти из них, включая Одесский припортовый завод (ОПЗ), остаются заблокированными в судах, и советники не могут начать работу по подготовке объектов к приватизации. В то же время «Азовмаш» вообще не получил ни одной заявки от претендентов на инвестиционного советника, и готовить к приватизации его будет Фонд государственного имущества. Единственным предприятием, где процесс продолжается, является столичный «Президент Отель», инвестиционным советником которого стала компания «Конкорд Консалтинг», добавляет Трубаров.

По словам заместителя исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Дмитрия Яблоновского, судебные споры по этим конкурсам свидетельствуют о другой проблеме. «То, что мы так и не начали работу советников — в интересах тех политиков, которые сейчас контролируют эти предприятия», — уверен эксперт. О масштабах злоупотреблений, по его словам, свидетельствуют многочисленные расследования правоохранительных органов в этой сфере. Так, по данным Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в 2017 году из более чем трех сотен дел в работе бюро 49 касались коррупции на государственных предприятиях, а сумма причиненного ущерба по этим делам оценивалась в 20 миллиардов гривен. В июле того же года директор НАБУ Артем Сытник называл государственные предприятия «основным источником политической коррупции».

Фактор МВФ

Несмотря на это, в меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом украинское правительство взяло на себя обязательство продать до конца первой половины 2019 угольную компанию «Краснолиманская», «Президент Отель» и фармацевтическую компанию «Индар». В меморандуме также упоминается энергетическая компании «Центрэнерго», приватизация которой была сорвана в конце прошлого года из-за недопуска претендентов к участию в конкурсе. 16 января правительство решило повторно выставить ее на продажу по прежней стартовой цене.

По словам Бойцуна, приватизация «Центрэнерго» до сих пор возможна, ведь советники уже подготовили этот объект к продаже, а интерес к нему со стороны потенциальных покупателей сохраняется. И если в случае с «Президент Отелем» эксперт указывает на зависимость прогноза от скорости работы советников, то продажа двух других предприятий, указанных в меморандуме с МВФ, зависит от воли украинских судей. «Если в ближайшее время суды разблокируют конкурсы по назначению советников, то подготовить их к приватизации и продать их в текущем году вполне реалистично», — говорит Бойцун".

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