Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра

В день Крещения Господня предстоятель Украинской Православной Церкви освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.
Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, епископы, духовенство Киева и тысячи киевлян и гостей города.
Для совершения чина Великого освящения вод на Днепре была подготовлена прорубь в форме креста.
После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления, пожелал здоровья, Божьего благословения, и окропил всех присутствующих святой водой.
«Пусть та благодать, которую Бог принес на землю своим Рождеством, которую он подарил в воде через свое Крещение, наполняет наши сердца, наши умы, наши семьи, наше украинское государство. Чтобы у нас был мир, во-первых, с Богом, а затем — друг с другом. Чтобы мы жили в терпении и в любви друг к другу, и будет Божье благословение на нас, и будет радость в нашей душе, и в наших сердцах, и в нашей стране», - сказал предстоятель УПЦ.
После освящения вод Днепра Митрополит Онуфрий благословил желающих окунуться в Крещенскую купель.
В этот же день утром предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления.
Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Святой Дух в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.
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