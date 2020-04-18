В УПЦ сообщили, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхе

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную литургию, которую возглавляет предстоятель УПЦ.

В УПЦ сообщили, что в настоящий момент Митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и таже готовится к Пасхальной литургии. В пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вчера вечером митрополит Антоний принял участие в прямом эфире в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Напомним, ранее ряд ресурсов со ссылкой на источники сообщили, что митрополиты Онуфрий и Антоний заболели коронавирусом.