Сегодня в Брюсселе состоятся трехсторонние газовые переговоры

Трехсторонние консультации по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией пройдут в понедельник в Брюсселе в офисе ЕК. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Эту серию консультаций удалось запустить минувшим летом. Первая встреча была организована 17 июля в Берлине при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

На ней стороны попробовали представить, как будут строиться отношения России и Украины после 2019 года, когда закончится действующий контракт на транзит.

Министры договорились встречаться каждые 6-8 недель, но вторую встречу удалось провести только через шесть месяцев.

Неожиданным стало то, что делегацию «Газпрома» на встрече в понедельник будут возглавлять не заместитель председателя правления Александр Медведев (как объявила Еврокомиссия в своем анонсе), а глава концерна Алексей Миллер. Также с российской стороны участвует министр энергетики России Александр Новак.

Украинскую сторону представляют министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Трехсторонняя встреча начнется в 15:00 по местному времени, а перед ней пройдут встречи с каждым из министров. По итогам переговоров (ЕК надеется, что это может быть в 17:00 по европейскому времени) вице-президент Шефчович планирует прокомментировать ее итоги в секторе прессы.

«Газпром» и «Нафтогаз» давно перешли на судебный формат общения. «Нафтогаз» уже больше трех лет (по состоянию на понедельник это 1153 дня) не закупает газ в России.

В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку «Газпром» должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

«Газпром» оспорил это решение в шведском суде. Не дожидаясь завершения рассмотрения апелляции, «Нафтогаз» развернул кампанию по аресту зарубежных активов «Газпрома».

Есть и другие тяжбы. По решению Антимонопольного комитета Украины украинские власти взыскивают с «Газпрома» штраф 172 млрд гривен (6,4 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

«Газпром» после неудачных попыток обжаловать эти решения в украинских судах инициировал международный арбитражный процесс по регламенту ЮНСИТРАЛ. «Нафтогаз» также подал в Стокгольмский арбитраж иск на 12 млрд долларов, требуя пересмотреть тариф на транзит газа.