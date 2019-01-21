Япония готова подписать мирный договор с Россией в обмен на два острова

Глава японского правительства Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии двух курильских островов Шикотан и Хабомаи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. По их словам, передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично. Отмечается, что Шикотан и Хабомаи, согласно плану Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.
Токио считает Курильские острова своими северными территориями, Москва настаивает, что они перешли под контроль Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Из-за разногласий стороны не могут заключить мирный договор.
На 22 января запланирован российско-японский саммит, в котором примут участие Путин, Абэ, а также глава МИД Японии Таро Коно. На переговорах стороны рассмотрят вопрос заключения мирного договора.
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