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Граждане отдают предпочтение левоцентристской и левой идеологии, - социологи

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Граждане отдают предпочтение левоцентристской и левой идеологии, - социологи

Почти 40% граждан Украины ориентированы на социал-демократическую и социалистическую идеологию. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019», которые были обнародованы 21 января на пресс-конференции в «Українських Новинах» Центром социального инжиниринга «РАНД».

В частности, по данным социологов, близкой для себя считают социал-демократическую платформу 24,7% опрошенных респондентов, 12,8% ориентируются на социалистические идеи (то есть, в общем сторонниками «левых» является 37,5% граждан). Умеренная националистическая и радикально-националистическая идеология менее популярны — 7,3% и 8,4% соответственно (в сумме — 15,7%). Еще 7,5% опрошенных респондентов готовы исповедовать христианско-демократические идеи, 4,2% — «зеленые», а вот сторонников либеральной — всего 2,1%.

По словам руководителя сектора исследований Центра социального инжиниринга «РАНД» Сергея Демьянова, «по сравнению с прошлым опросом, проведенным в мае 2018 года по заказу «РАНД» компанией SOCIS, наблюдается положительная динамика популяризации идеологии «левых». «Тогда социал-демократическую и социалистическую идеологии назвали близкими для себя 22,7% опрошенных граждан. Как видим: рост на начало текущего года составил почти 15%. Это — значительная цифра», — отметил эксперт.

Кроме того, как свидетельствуют данные соцопроса «РАНД», большинство опрошенных граждан хотели бы, чтобы «идеальный» Президент придерживался: социал-демократических взглядов (28,2%), социалистических — 12,8%, национал-демократических — 11,5% , националистических — 8,9%, христианско-демократических — 6,4%, коммунистических — 4,3%, либеральных — 2,3%, «зеленых» (экологических) — 1,1%.

По мнению политолога Сергея Годного, который присутствовал на пресс-конференции, «полевение избирателей» связано с рядом факторов. «Во-первых, „левеют“ сами политики, обещая решить насущные социальные и социально-бытовые проблемы, которые усложнились из-за повышения тарифов на газ и роста коммунальных тарифов. Во-вторых, „левая“ идеология становится популярной в странах Европы, которая не остается незаметной и в Украине. Например, рост рейтинга лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина стал ощутимым после того, как его политическая сила — единственная из украинских „левых“ — приняла участие в съезде Партии европейских социалистов. В-третьих, действует так называемый „эффект ностальгии“, ведь „левая“ идеология не чужда нашим гражданам», — считает социолог.

Социологический опрос «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019» был проведен Центром социального инжиниринга «РАНД» 9-18 января 2019. Метод исследования: стандартизированное интервью «face-to-face» по месту жительства респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 21 минуту.

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Выборка: всего было опрошено 1200 респондентов во всех областях Украины, в т.ч. в Киеве (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Данные приводятся в разрезе 10 регионов. В каждом из выделенных регионов было опрошено по 120 респондентов. Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом, по таким показателям, как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения (город/село). Статистическая погрешность выборки: не более 3,2%.

социология, опрос
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