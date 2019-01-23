На некоторых трассах в Украине временно ограничили движение фур из-за снегопадов

На некоторых участках трассы международного движения М-05 «Одесса-Киев» в среду ограничено движение грузового транспорта из-за погодных условий, сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«В связи со значительным ухудшением погодных условий Служба автомобильных дорог в Одесской области вводит временное ограничение движения грузового транспорта на некоторых участках трассы Одесса-Киев с 10:30 23 января 2019 года. Рекомендуется отложить вообще движение по трассе в это время — на дороге гололедица, туман и мощный снегопад», — написал Р.Форостяк на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, дороги интенсивно очищают, всю ночь работают группы областных управлений полиции и ГСЧС, готовые оказать помощь попавшему в снежную ловушку транспорту. «Однако лучше отказаться от поездок вообще, пока стихия не утихнет», — добавил Р.Форостяк.

Временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения введено также в Винницкой области.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, речь идет о трассах М-12 «Стрый — Знаменка» (на участке между городами Немиров и Гайсин) и М-21 «Выступовичи — Могилев-Подольский» (на участке между городами Жмеринка и Могилев-Подольский).

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По состоянию на утро среды снегопады наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и в Киеве, а в виде снега с дождем — в Одесской области.