На некоторых трассах в Украине временно ограничили движение фур из-за снегопадов

На некоторых участках трассы международного движения М-05 «Одесса-Киев» в среду ограничено движение грузового транспорта из-за погодных условий, сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
«В связи со значительным ухудшением погодных условий Служба автомобильных дорог в Одесской области вводит временное ограничение движения грузового транспорта на некоторых участках трассы Одесса-Киев с 10:30 23 января 2019 года. Рекомендуется отложить вообще движение по трассе в это время — на дороге гололедица, туман и мощный снегопад», — написал Р.Форостяк на своей странице в соцсети Facebook в среду.
По его словам, дороги интенсивно очищают, всю ночь работают группы областных управлений полиции и ГСЧС, готовые оказать помощь попавшему в снежную ловушку транспорту. «Однако лучше отказаться от поездок вообще, пока стихия не утихнет», — добавил Р.Форостяк.
Временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств на двух трассах международного значения введено также в Винницкой области.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, речь идет о трассах М-12 «Стрый — Знаменка» (на участке между городами Немиров и Гайсин) и М-21 «Выступовичи — Могилев-Подольский» (на участке между городами Жмеринка и Могилев-Подольский).
Читайте также: Пожар на танкерах в Черном море до сих пор не могут потушить
По состоянию на утро среды снегопады наблюдались в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Херсонской областях и в Киеве, а в виде снега с дождем — в Одесской области.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016