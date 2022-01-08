С утра в Киеве не будут пускать крупногабаритный транспорт

В Киеве ожидается снегопад, с 7:00 до 10:00 воскресенья, 9 января, въезд крупногабаритного транспорта в город будет запрещен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«В Киеве с ночи на 9 января и в течение следующих суток ожидается снегопад. Украинский гидрометцентр предупреждает о значительном мокром снеге утром и днем, налипании мокрого снега, приросте снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый)», — предупредили в КГГА.
Так, чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу.
«Спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами», — сказано в сообщении.
Также городские власти обращаются к водителям с просьбой по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы.
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