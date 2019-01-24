В Венесуэле столкновения между властью и сторонниками оппозиции

Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, сообщают местные СМИ.

Несколько дней в разных штатах Венесуэлы идут массовые акции протеста, организованные оппозицией. Они переходят в стычки с полицейскими и Нацгвардией.

Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Всего за последние два дня протестов задержано около 70 человек, отмечает El National.

В Каракасе в среду началась масштабная проправительственная манифестация: на улицы вышло несколько тысяч сторонников Мадуро. Участники митинга заявляют, что выступают в защиту национального суверенитета, мира и демократии.

Юрист, глава венесуэльской неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро сообщил в своем Twitter, что, по данным на 5:00 по Киеву 24 января, по всей стране задержано 175 человек. В основном задержания проходили в штатах Лара (северо-запад страны) и Монагас (северо-восток). В Каракасе под стражу было взято десять человек.

Напомним, что вчера лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Гуайдо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Помимо США Гуайдо в статусе и.о. президента Венесуэлы признали несколько латиноамериканских стран: Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала и Аргентина.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле». «В отличие от Мадуро парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы», — написал он в своем Twitter.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.