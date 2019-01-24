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В Киеве усилили охрану суда, где сегодня будут зачитывать приговор Януковичу

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В Киеве усилили охрану суда, где сегодня будут зачитывать приговор Януковичу

Охрану Оболонского суда Киева, где в четверг начнут зачитывать приговор по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, значительно усилили, передает агентство УНН.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет зачитывать приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене. На рассмотрение дела ушло чуть более полутора лет. При этом приговор будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.

«По состоянию на 7.40 под судом находятся три автозака и один автобус с бойцами Нацгвардии, а также несколько автомобилей патрульной полиции», — говорится в сообщении агентства.

Также полицейские дежурят на входе в здание суда.

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Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Виктор Янукович, Оболонский суд
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