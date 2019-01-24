Тимошенко пообещала в Давосе, что в ее команде не будет пророссийских политиков

Лидер партии ВО «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в Давосе заявила, что в ее команде не было в прошлом и не будет в будущем пророссийских политиков, и отметила необходимость международной помощи в противодействии вмешательству России в предстоящие выборы в Украине.
«В нашей команде никогда не было и не будет пророссийских политиков», — сказал лидер «Батькивщины» в четверг на «Украинском завтраке», организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, передает Интерфакс-Украина.
Юлия Тимошенко отметила, что пророссийские политтехнолог Пол Манафорт и экс-президент Украины Виктор Янукович тратили десятки миллионов долларов на борьбу с ней.
Она подчеркнула, что в случае ее побед на выборах никто из пророссийских политиков не будет допущен к управлению.
По словам лидера «Батькивщины», в отличие от действующего президента она не будет иметь бизнес в России и торговать с ней.
Юлия Тимошенко также призвала не допустить внешнего вмешательства в украинские выборы. «Если США было сложно противостоять вмешательству России в выборы, то нам еще сложнее, нам нужна помощь», — заявила она.
Говоря о своих планах в случае победы на президентских выборах, лидер «Батькивщины» подчеркнула необходимость принятия новой Конституции.
«Мы пытаемся разработать архитектуру новой Украины после выборов. Всех призываю к дискуссии, как организовать жизнь в Украине после президентских выборов», — сказала Ю.Тимошенко, отметив, что такая дискуссия должна быть широкой и не ограничиваться одной партией.
По ее мнению, фрагментарные изменения за последние четыре года не принесли результата, в частности, в антикоррупционной борьбе, поэтому именно сейчас надо подумать, как должна выглядеть инфраструктура.
«Сейчас хаос, но это лучший шанс построить стройный порядок», — считает Тимошенко.
Комментируя реплику ведущего, что многие в Украине воспринимают Тимошенко как часть старой системы, она отметила, что это не так плохо, так как в мире есть примеры большой успешности «старых политиков» с учетом опыта, профессиональности и жизни, которые проживает каждый политик.
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