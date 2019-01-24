Нидерланды хотят после Brexit пригласить к себе 250 компаний из Великобритании

Власти Нидерландов предлагают 250 базирующимся в Соединенном Королевстве компаниям обосноваться на территории Нилерландов после Brexit, сообщает в четверг газета The Times.

По ее данным, переговоры с ними по этому поводу в свете «большой неопределенности в Великобритании» ведет Инвестиционное агентство Нидерландов. Официальные лица страны указывают, в частности, на то, что обосновавшиеся у них банки могут избежать ограничений на выплату сотрудникам премиальных, которые, в соответствии с правилами, не могут превышать 20% от фиксированной зарплаты. Кроме того, предлагаются значительные финансовые льготы вновь прибывшим сотрудникам и рабочим. В частности, они освобождаются от уплаты подоходного налога в размере 30% от зарплаты в течение восьми лет.

Из-за значительных проблем на пути Brexit решение о переводе своей европейской штаб-квартиры с Британских островов в Нидерланды уже приняла японская компания Sony, информирует издание. Ранее о подобном шаге объявила японская корпорация Panasonic.

Согласно оценкам организации Frankfurt Main Finance, лондонcкий Сити — один из ведущих финансовых центров мира — может потерять до €800 млрд вследствие переноса международными банками и другими финансовыми институтами своей деятельности во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit. По ее информации, более 30 банков и финансовых фирм «выбрали местом своей работы Франкфурт». В числе банковских групп, переводящих часть штата из лондонского Сити во Франкфурт-на-Майне, называют Morgan Stanley, J.P.Morgan, Citigroup, Lloyds, Barclays, RBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho, Nomura, VTB.

«В целом мы ожидаем, что из Лондона во Франкфурт будут переведены активы на сумму €750-800 млрд, причем большая часть из них — в первом квартале 2019 года», — сказал управляющий директор Frankfurt Main Finance Хубертус Вет. К 2022 году во Франкфурте-на-Майне, по оценке компании, будут созданы почти 10 тыс. новых рабочих мест в банковском секторе.